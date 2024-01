Prefeitura de Faxinal concede 20% de desconto no IPTU à vista

Os contribuintes de Faxinal têm até o dia 15 de julho para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 com 20% de desconto à vista. As facilidades para o pagamento à vista e parcelado em seis vezes podem ser observadas pelo cidadão de forma on-line no Diário Oficial Municipal, na Edição 1.298/2023, publicado no dia 13 de dezembro de 2023.

O decreto também informou que os munícipes que optarem pelo parcelamento, poderão efetuar o pagamento em até 06 (seis) vezes, com vencimento da primeira parcela no dia 15 de julho, mas sem desconto.

Os carnês do IPTU não serão entregues nas residências este ano, o contribuinte deve retirar no Departamento de Tributação na Prefeitura. Outra forma de pagamento é online pelo site da Prefeitura.



Para maiores informações entre em contato com a Tributação pelo telefone WhatsApp: (43) 3461-8010, ou diretamente na Prefeitura, no setor de Tributação, localizada na Avenida Brasil, 694 – Centro. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.

