Prefeitura de Faxinal anuncia PSS para contratação de 19 profissionais

A Prefeitura de Faxinal anunciou Processo Seletivo Simplificado para contratação de 19 profissionais para a Assistência Social do município. As vagas são para psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional e educador social e os salários variam de R$ 2.627,20 até R$ 4.609,60,

As inscrições serão efetuadas a partir das 8h do dia 13 de julho, de 2023, até às 17 horas do dia 21 de julho de 2023 e devem ser feitas presencialmente no setor de protocolo da Prefeitura Municipal. As inscrições são de R$ 80 para cargo de educador social e R$ 100 para os demais cargos.

Além das 19 vagas de contratação imediata, o PSS prevê 10 vagas em cadastro reserva. O edital completo pode ser encontrado endereço eletrônico https://www.faxinal.pr.gov.br, o qual haverá janelas de pop-up que direcionará o interessado ao local onde estarão hospedadas as informações.

