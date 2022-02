Da Redação

Prefeitura de Cambira realiza plantio de árvores

O prefeito de Cambira Toledo, o diretor de meio ambiente, Ederson dos Santos Moraes e o diretor de serviço público urbano e pavimentação Geraldo, acompanharam na tarde desta quinta-feira (3), a primeira parte dos 85 destocamentos, ou seja, a retirada dos tocos nas calçadas.

"Estamos em mais uma etapa para reflorestar a nossa cidade de Cambira. Agora vamos remover os tocos de árvores que há anos estavam espalhados por todo o município. Com a conclusão dessa obra, dezenas de árvores serão replantadas na cidade. Mais um serviço que voltamos a fazer e que não era feito pela prefeitura, vamos dar sequência neste trabalho fazendo uma nova licitação para o 2° semestre para que possamos dar continuidade nesse trabalho de suma importância. Os trabalhos não param e as obras continuam, esse é nosso compromisso com você cidadão Cambirense", disse o prefeito.