Prefeitura de Cambira inaugura obras nesta sexta-feira

Na tarde desta sexta-feira (29), a prefeitura de Cambira entregou duas obras à comunidade. A readequação no Calçadão Municipal, que foi transformado em anfiteatro, e inaugurou o novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O prefeito Emerson Toledo, juntamente com seu vice-prefeito Fabinho, vereadores e secretários municipais participaram da solenidade.

O Anfiteatro, que se tornou o novo cartão postal da cidade, leva o nome do ex-prefeito José Decínio Cataneo, o Binha. Binha foi prefeito de Cambira em duas gestões, de 1989 a 1992 e novamente em 2005 a 2008. O anfiteatro traz em sua fachada traços modernos, se tornando o novo cartão postal da cidade. Com capacidade para 250 pessoas sentadas, será de extrema importância para os mais variados eventos, bem como para cursos, de nossa cidade. Obra com recursos do Governo Federal, através do ex-deputado João Arruda e do Deputado Federal Sérgio Souza", explicou o prefeito.

Na sequência foi Inaugurado o novo CRAS que oferece os serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) e de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos.

"Nesta obra tivemos recursos oriundos do Governo Federal para a Construção através do ex-deputado João Arruda e do Deputado Federal Sérgio Souza. Os recursos de equipamentos foram destinados através do Governador do Estado Ratinho Júnior representado pelo Deputado Estadual Tiago Amaral. Esta unidade do CRAS leva o nome da saudosa Dona Tereza Sversutti Sapatini, que prestativamente trabalhava na APMI", disse Toledo.

O valor aproximado das obras e reformas é de aproximadamente R $900 mil reais. Durante o evento, o Deputado Tiago Amaral assinou autorização de aquisição de um caminhão caçamba 6x2 no valor de R $519 mil, recurso oriundo de emenda impositiva através do SEDU, do Secretário Augustinho Zucchi e do Governador Ratinho Jr.

"É com imensa satisfação que inauguro essas duas obras de extrema importância para nossa população. No Anfiteatro temos a certeza que atenderemos a crescente demanda por eventos, ainda mais na retomada pós pandemia. E no Cras, é onde mais me enche de orgulho fazer parte desse momento, pois é ali que as famílias serão atendidas com muito mais dignidade", finaliza Toledo.