Prefeitura de Cambira entrega 106 óculos a crianças e adolescentes pelo programa Bons Olhos

A Prefeitura de Cambira realizou nesta sexta-feira, dia 13 de novembro, a entrega gratuita de 106 óculos para crianças e adolescentes do município por meio do Programa Bons Olhos. A iniciativa, voltada à promoção da saúde visual e ao fortalecimento do desempenho escolar, é resultado de uma etapa de atendimento que contabilizou 804 triagens iniciais e 135 encaminhamentos para consultas com médicos especialistas, culminando na identificação dos beneficiários que necessitavam de correção ótica.

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1 de 6 Divulgação/ Prefeitura de Cambira Foto: Autor: Divulgação/ Prefeitura de Cambira

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Financiado com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR), o projeto busca eliminar barreiras na leitura e na aprendizagem causadas por dificuldades visuais. A cerimônia de entrega contou com a participação da prefeita Ana Lúcia, do representante Madison (em nome de Carboni), da chefe da Regional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF), Bruna Souza, e do técnico em Ótica do Projeto Bons Olhos, Renan P. X. Santana.