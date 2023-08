Prefeitura de Cambira antecipa primeira parcela do 13º salário

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo, anunciou na manhã desta sexta-feira (25) a antecipação do pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Movimentando cerca de meio milhão de reais na economia local, o pagamento será realizado na próxima segunda-feira, 28 de agosto.

continua após publicidade

Ainda de acordo com a administração municipal, o prefeito da cidade localizada no Vale do Ivaí também está encaminhando um Projeto de Lei que prevê o reajuste de 5,79% ao funcionalismo, a partir do mês de setembro.

- LEIA MAIS: Prefeito Sérgio Onofre recebe visita do deputado federal Paulo Litro

continua após publicidade

"Cientes da grande dificuldade que os municípios enfrentam devido à queda na arrecadação que, consequentemente, elevou o índice de gastos com pessoal, implementamos medidas para reduzir o valor da folha de pagamento durante os últimos seis meses e agora conseguimos realizar essas duas importantes ações", informou Toledo.

Sobre as medidas tomadas, a autoridade continuou: "Cortamos gastos e investimentos não prioritários para garantir o pagamento antecipado do 13º, que também impulsionará o nosso comércio e possibilitará o ajuste de parte da recomposição salarial dos servidores".



Estiveram presentes na reunião o secretário da Fazenda, Silvio Marezi; a tesoureira, Paula Nochi; e a diretora de Recursos Humanos, Cláudia Marezi.

Siga o TNOnline no Google News