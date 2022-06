Prefeitura de Califórnia aposta em projeto de Turismo Religioso

Da Redação

Construído na região do Núcleo Habitacional Antônio Eduardo da Silva, popularmente conhecido como Rodeio, o futuro complexo religioso de Califórnia, no Vale do Ivaí, tem como atração principal uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com cerca de oito metros de altura com o pedestal.

continua após publicidade .

Quem chega no local, que já está aberto à visitação, encontra uma rampa de acesso a santa, grades de proteção, iluminação, e um mirante que está 90% concluído ao redor da imagem, além de um lugar para colocação de velas, flores e pedidos.

“A população de Califórnia é muito católica. Todos nós temos uma grande devoção por Nossa Senhora Aparecida. Muitos moradores daqui vão até Aparecida do Norte, para agradecer e fazer seus pedidos e a construção do santuário foi uma forma da gente diminuir essa distância. Os moradores agora podem fazer suas orações e agradecimentos mais perto de casa”, explica o prefeito Paulinho Moisés.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito, já foram investidos cerca de R$ 400 mil no santuário que também recebeu muitas doações para que o local fosse construído.

“Muita coisa ainda será feita, já estamos em fase de licitação para a construção de um portal na entrada do parque, vamos construir uma capela, a casa dos peregrinos onde serão comercializados produtos religiosos, sala dos milagres. E também vamos realizar a segunda cavalgada em homenagem a Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, onde toda a arrecadação será destinada a construção e benfeitorias ao Parque”, adianta Paulinho Moisés.

Para a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Elizabeth de Mattos Mendes, o parque dedicado à santa vai trazer reflexos para outros setores, principalmente na economia. “O parque vai contribuir com a economia, já que o turismo religioso é destaque na gestão do prefeito que começou o santuário ainda no outro mandato”, conta a secretária.

continua após publicidade .

O novo parque complementa tradições religiosas da cidade. O município tem São Francisco como padroeiro e a comemoração em homenagem ao santo é a principal festa do calendário da cidade, que tem como atrativo turístico um monumento dedicado ao santo na BR-376.

(Por, LIS KATO E ALINE ANDRADE)