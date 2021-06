Prefeitura de Borrazopolis pode assumir reforma de hospital

Continua após publicidade

O prefeito de Borrazópolis, Dalton Fernandes Moreira, anunciou nesta sexta-feira (4), a rescisão do contrato com a empreiteira responsável pelas obras do Hospital Municipal. A unidade de saúde está em reformas há um ano e o prazo de entrega da obra já foi negociado várias vezes.

O prefeito destacou em live transmitida nas redes sociais, que o município tem necessidade urgente da finalização das obras e não descarta a possibilidade da Prefeitura assumir o projeto.

“Nosso hospital está funcionando de forma precária na UBS Vila Verde. Vivemos em um momento difícil, com a pandemia avançando não só no município, mas em todo Brasil, e não temos esse equipamento público”, comenta.

Sem os leitos do hospital, o atendimento de pacientes de coronavírus no município é feito de forma ambulatorial em uma central com 8 leitos instalada pela prefeitura, porém, os pacientes não podem ser internados no local.

Segundo o prefeito, a administração vai iniciar na próxima segunda-feira (07), um levantamento sobre o que deve ser feito para finalizar o projeto. “Acreditamos que cerca de 80% do projeto estipulado no convênio foi finalizado”, comenta.

Com 32 leitos, a reforma do Hospital Municipal foi iniciada com recursos de R$ 550 mil, parte liberados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), parte em recursos próprios do município.