Da Redação

Prefeitura conclui reforma de escola municipal em Faxinal

A Prefeitura de Faxinal entregou, na tarde desta quinta-feira (30), a reforma do prédio da Escola Municipal Alair Lourdes Fernandes. As obras envolveram adequação de acessibilidade, melhorias na cobertura, troca do forro, piso, pintura, instalações elétricas, hidráulicas, sanitários, climatização, entre outros serviços.

Para o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, essa é mais uma conquista importante em prol da educação faxinalense que é uma prioridade. “Mais uma obra importante e de qualidade que estamos entregando para nossas crianças que são o nosso futuro. São centenas de alunos que vão estar aqui, estudando e aprendendo em uma escola bonita e acolhedora, onde terão ensinamento de qualidade e, poderão ser um bom cidadão do amanhã”, pontuou o gestor.

A secretária de Educação, Eliane Felício de Souza Tonin destacou a emoção de concluir uma obra tão importante para a educação municipal. “É muito importante para nossas crianças, para a educação e para o município. Nossa gratidão ao Clube de Mães, que cederam este espaço e regularizaram, para nós podermos estar investindo cem por cento na reforma e adequação com recursos próprios. Isso mostra uma gestão dinâmica, transparente, honesta, onde os recursos da educação são gastos na educação”, destacou.

A solenidade contou ainda com a presença do coordenador-geral da Casa Civil do Governo do Paraná, Rafael Cantagallo; primeira-dama Magda Macedo Cantagallo, secretária municipal da Assistência Social, Mulher e Atenção ao Idoso; professores; diretores escolares; secretários municipais; lideranças comunitárias e vereadores, Edi Willian Moreira dos Santos; Marcelo Fabiano dos Santos, o Katarino; Carlos Henrique Dias Batista, o Carlinhos Vila; Marcela Carvalho Rodrigues; Clarice de Fatima Portela; Osias Marcelino de Souza, além de lideranças comunitárias e pais de alunos.