Prefeitura cobra da Sanepar metas de saneamento básico em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A reunião técnica no salão nobre contou com a equipe da Sanepar e da Prefeitura de Ivaiporã

O cumprimento das metas do contrato 116/2014 celebrado entre a Prefeitura de Ivaiporã e a Sanepar, visando à prestação de serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foi cobrado pelos prefeito Carlos Gil (licenciado) e Marcelo Reis (prefeito em exercício), nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, no salão nobre da Prefeitura.

continua após publicidade .

A reunião técnica contou com a equipe da Sanepar formada pelo gerente da Regional de Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi, gerente comercial na região Nordeste, Evelise Kluk, gerente de Projetos e Obras, Flávio Yoshida, e pela coordenadora comercial, Solange Oliveira – e demais técnicos. A equipe da da Prefeitura foi composta pelos prefeitos Carlos Gil e Marcelo Reis, diretores de Administração, Meio Ambiente e de Obras, Rodney Paiva, Denise Kusminski e Bruno Oliveira, controladora interna Vânia Almeida e pelo assessor jurídico, Tiago Cobianchi Ribeiro.

- LEIA MAIS: Manutenção da Copel afeta a captação de água na Estrada do Barreiro

continua após publicidade .

O contrato 116/2014 previa, atingir o índice de 33% até 2018 e 65% até 2021. No entanto, a equipe da Sanepar considerou que foram atingidos 25% da rede coletora de esgoto com a Estação de Tratamento de Esgoto Pindaúva e as três Estações Elevatórias de Esgoto em fase de testes.

Além disso, a equipe apresentou dados referentes a 81.200,00 metros de rede coletora de esgoto, 7.412,00 metros de interceptores no Pindaúva, Avenida Maranhão, Pindauvinha, Imbaúba e Jardim Versalhes, 7.705 metros de linhas de recalque e 4.568 ligações prediais de esgoto.

Laudo de fiscalização

continua após publicidade .

O prefeito em exercício Marcelo Reis lembrou que a Prefeitura é cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado e explicou que o Comitê Municipal Para Acompanhamento de Prestação de Serviços de Saneamento Básico e o Instituto Água e Terra (IAT) irão elaborar um laudo de fiscalização dos serviços prestados pela Sanepar e repassá-lo à Controladoria Interna da Prefeitura.

“É necessário avançar com as metas do contrato 116/2014 para melhorarmos a qualidade de vida da população”, reforçou Marcelo Reis.

O pouco avanço no saneamento básico entre 2014 e 2022 foi citado pelo prefeito Carlos Gil, que se mostrou preocupado com os constantes adiamentos de ligações de esgoto.

continua após publicidade .

“A Estação de Tratamento de Esgoto Pindaúva, onde foram investidos milhões, é fantástica. Mas a nossa função é cobrar melhoria no índice do saneamento básico para garantir condições higiênicas e sanitárias à população – além do desenvolvimento do município”, justificou Carlos Gil.

A reunião contou com a participação de membros do Comitê Municipal Para Acompanhamento de Prestação de Serviços de Saneamento Básico e do chefe do IAT, Carlos Henrique de Souza.

Siga o TNOnline no Google News