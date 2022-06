Prefeitura anuncia retorno do campeonato interbairros de Ivaiporã

Da Redação

O diretor do Departamento de Esporte da Prefeitura de Ivaiporã, Marcelo Kloster, e o vice-prefeito Marcelo Reis se reuniram com o vice-presidente da Associação Desportiva Ivaiporãense, Fábio Crozeta, representante do Conselho das Associações de Moradores de Ivaiporã, Claudelir Godoy (Polako), e com representantes de bairros para definir o Campeonato Interbairros.

Segundo Marcelo Kloster a previsão é promover as competições em agosto – reunindo a maior parte dos bairros de Ivaiporã, revelar atletas, e oportunizar esporte e lazer à população. Além disso, o regulamento terá comissões organizadora, disciplinar, logística de evento e de vistoria.

“O nosso objetivo é montar uma equipe de trabalho, estimular a prática esportiva e estabelecer o formato do Campeonato Interbairros, porque pessoa alguma trabalha sozinha”, afirmou Marcelo Kloster.

Integração

Durante o lançamento do Campeonato Interbairros foram debatidos alguns detalhes que irão envolver as competições, tais como organização e limpeza dos campos visando oferecer boas condições aos atletas e ao público que sempre prestigia as disputas esportivas.

Claudelir Godoy parabenizou a administração municipal por retomar o Campeonato Interbairros e promover a integração entre atletas – citando exemplos de participação. “O Campeonato Interbairros contará com a participação de times das Vilas Nova Porã, Santa Maria e Monte Castelo, Conjunto Habitacional João de Barro, Jardins Europa e Casa Grande I, II, III e IV, e o distrito ao Alto Porã”, citou Claudelir Godoy.

A parceria entre a Associação Desportiva Ivaiporãense e a Prefeitura foi mencionada por Fábio Crozeta, que defendeu a importância da prática esportiva em qualquer idade. “Após 2 anos de pandemia considero importante a participação e envolvimento da população nas ações esportivas”, comentou Fábio Crozeta.

No que se refere às metas da administração municipal o vice-prefeito Marcelo Reis mencionou as ações realizadas e previstas na área esportiva; comentou a revitalização e ampliação que serão feitas no Ginásio de Esportes do Conjunto Mourão Filho, onde estão projetados playground, quadras de basquete e vôlei areia, pista de caminhada e iluminação; e a implantação de mais 3 unidades Meu Campinho (Vila Nova Porã, Mourão Filho e Casa Grande II).

“O esporte é saúde. O esporte é vida. O esporte é integração. Por isso, iremos iniciar mais uma meta do plano de governo [143ª], que é realizar o Campeonato Interbairros”, declarou Marcelo Reis.