Prefeitura anuncia leilão de terrenos na Vila de Furnas em Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã realizará um leilão de seis terrenos existentes na Vila Residencial de Furnas, no dia 9 de agosto, às 10 horas – presencial no salão nobre e online pelo site www.sfleiloes.com.br

O objetivo do leilão é alienar os bens imóveis (terrenos) por meio de um edital de leilão online, sem qualquer ônus para o erário público.

O critério de julgamento adotado será o maior lance por lote. Ou seja, o comprador que oferecer o valor mais elevado será o vencedor do leilão.

Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam adquirir terrenos em Furnas, uma vez que o leilão oferece forma transparente e segura de compra. Os terrenos poderão ser pagos em até 12 pagamentos mensais ou à vista com 10% de desconto.

Oportunidade

Os terrenos em Furnas podem ser excelentes investimentos para construção de moradia própria por se tratar de uma região muito valorizada, oferecendo infraestrutura completa e qualidade de vida. Por isso, a Prefeitura de Ivaiporã convida os interessados a participar do leilão e aproveitar a oportunidade única de adquirir um terreno em uma das regiões mais promissoras da cidade.

Os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar no site www.sfleiloes.com.br com pelo menos 24 horas de antecedência – sob pena de não ser possível participar do certame.

