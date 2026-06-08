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CULTURA

Prefeitura abre inscrições para o I Festival de Cultura Pop e Urbana de Ivaiporã

Inscrições seguem até 3 de julho para apresentações no festival que acontece em agosto

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 18:53:27 Editado em 08.06.2026, 18:53:22
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Prefeitura abre inscrições para o I Festival de Cultura Pop e Urbana de Ivaiporã
Autor Artistas de todo o Paraná podem participar do credenciamento para o festival em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu o processo de credenciamento para artistas e grupos culturais interessados em participar do I Festival de Cultura Pop e Urbana, que será realizado entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque Ambiental Jardim Botânico.

O edital é voltado a artistas de todo o Paraná e prevê a seleção de 20 propostas artísticas nas categorias amador e profissional. O investimento total destinado às apresentações e atividades culturais será de R$ 30 mil.

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Podem participar pessoas físicas, grupos, coletivos e pessoas jurídicas com residência ou atuação comprovada no Paraná. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por formulário online abaixo até o dia 3 de julho, às 23h59.

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlFUfmx3wwDawkEEDK_cp0rRGzU4jwl2teL7bUNPRm-Cxgog/viewform)

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O festival busca contemplar diversas expressões da cultura pop e urbana, incluindo dança, música, teatro e performance, artes visuais urbanas, cultura geek e literatura urbana. Entre as manifestações previstas estão danças urbanas, k-pop, batalhas de rima, grafite, cosplay, games, slam e poesia.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o objetivo é promover o acesso democrático à cultura contemporânea, incentivar a inclusão social, valorizar artistas locais e regionais e fortalecer a identidade cultural urbana.

O resultado final dos habilitados está previsto para ser divulgado em 15 de julho, com homologação no dia 16 de julho.

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Mais informações e o edital completo podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura de Ivaiporã e da Secretaria Municipal de Cultura.

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Artistas do Paraná Cultura Urbana Empoderamento Cultural Festival de Cultura inscrições abertas ivaipora
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