Prefeitos discutem construção de ponte sobre o Rio Ivaí

Prefeitos de cinco municípios da região pretendem desenvolver um projeto para viabilizar a construção de uma ponte sobre o Rio Ivaí, na divisa entre Grandes Rios e Jardim Alegre. A ideia é um sonho antigo que desta vez conta com o apoio dos gestores de Ivaiporã, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e dos dois municípios onde a ponte será edificada. O assunto foi tema central da reunião realizada quinta-feira (16) com a presença dos prefeitos.

O prefeito de Grandes Rios, Antônio Ribeiro, o Toninho do Café, disse que será um marco para os cinco municípios. A encurtará a distância de nossas demandas a Ivaiporã e com certeza trará desenvolvimento para a região e principalmente para Grandes Rios, pois quem vem de Rio Branco e Rosário para Ivaiporã passará por nossa cidade que será o elo de ligação central com a construção da ponte", destacou.

Prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, tem grande expectativa que dessa vez o projeto saia do papel. Segundo ele, todos os esforços necessários serão feitos. “É um projeto de integração que vai melhorar muito a logística do Vale do Ivaí, encurtando distâncias entre a região, facilitando a vida da população e gerando economia”, destaca.

De acordo com ele, as elaboração do projeto será financiada pelos cinco municípios envolvidos e os prefeitos precisam definir como será feito o pagamento, se por forma consorciada ou pela Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), para que o projeto seja desenvolvido e apresentado ao governador do Paraná, Ratinho Junior. “O governador já disse para apresentar a ele um projeto com custo, que ele vai encontrar lugar no orçamento. Cabe a nós fazermos nossa parte para o projeto sair do papel. E vamos fazer”, afirma o prefeito de Ivaiporã.

Segundo o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, o preço do último orçamento para a criação do projeto ficou em R$ 365 mil. O valor será orçado novamente. Na próxima semana advogados dos cinco municípios envolvidos devem se reunir e definir como o será feito o pagamento. O próximo passo será abrir licitação para definir a empresa responsável pelo projeto.

Furlan considera a ideia fantástica, com o fomento do turismo rural, comércio e educação do Vale do Ivaí. “Vamos criar uma conexão com o interior do Paraná, ajudando vários setores, encurtando até 50 quilômetros dependendo o destino”, comenta.

