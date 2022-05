Prefeitos da Amuvi vão entregar demandas aos candidatos

Da Redação

Prefeitos que integram a Amuvi, a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira (6). Durante o encontro, realizado no Clube da Terceira Idade, no Parque Ambiental Jardim Botânico em Ivaiporã, foram discutidas demandas dos municípios que serão entregues ao Governo do Estado e aos candidatos a governador.

Dentre as principais demandas apresentadas pelo prefeitos estão a construção de rodovias, pontes, construção de terceiras faixas e acostamentos, estadualização de rodovias, incentivos a industrialização, melhorias nos funcionamentos dos órgãos públicos, construção de hospitais, investimentos no turismo, aumento do efetivo policial, investimentos na área de segurança pública e regionalização de órgãos públicos.

Segundo o prefeito de Ivaiporã e presidente da Amuvi, Luiz Carlos Gil (PSD), a grande pauta foi a logística. “Melhora de rodovias, pontes, integração. Está provado isso, o Vale do Ivaí está prejudicado. São 30 anos sem uma nova rodovia, sem grandes melhoramentos previstos. Acredito que temos a força de estarmos reivindicando isso ao governador e aos candidatos para que realmente priorize o Vale do Ivaí. Várias regiões do Paraná vão ter aumento de estradas, duplicação das vias e o Vale do Ivaí não é diferente, precisa muito disso para se desenvolver”.

A carta ao governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e a equipe do Estado deverá ser entregue em reunião da Amuvi que será agendada. “Será um documento bem feito, com audiovisual. Nós precisávamos ter as demandas, cada necessidade que foi apresentada hoje pelos prefeitos. Agora, vamos preparar esse material e marcar a reunião para entregar para ele, e outros candidatos que venham a nossa região, que assinem esse compromisso com a melhoria da infraestrutura, da saúde e da educação da nossa região”, explicou Carlos Gil.

Para o prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), foi uma reunião abrangente e bastante produtiva. “Tenho certeza que essa união com os prefeitos das cidades do Vale do Ivaí faz com que a gente fique muito forte. Para Apucarana é um orgulho participar da Amuvi, estar sempre em contato com todos os municípios, fazendo com que o pedido de um município não seja só dele, mas de toda uma região”, completou

Durante o encontro também foi apresentado aos prefeitos pelo engenheiro ambiental Gustavo Pizolloto, da Ecodust equipamentos destinados ao tratamento sustentável de resíduos sólidos; urbanos (domiciliares), industriais, e de saúde.