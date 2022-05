Prefeitos da Amuvi aderem ao Programa Cidades Sustentáveis

Da Redação

Prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) participaram na manhã desta sexta-feira (27), no salão nobre da Prefeitura de Ivaiporã, de reunião técnica para discutir o tema “Estratégias para o desenvolvimento local sustentável das cidades do Paraná”. Encontro teve a parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu), Associação dos Municípios do Paraná e Frente Nacional de Prefeitos. Segundo o presidente da Amuvi, prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã, o objetivo da reunião foi apresentar as estratégias desenvolvidas pelo Estado nesta área e ofertar novas ferramentas aos municípios na implementação da Agenda 2030.

Na oportunidade, foi apresentada aos prefeitos da Amuvi a nova plataforma do Programa Cidades Sustentáveis. Entre outros objetivos, a ferramenta visa elaborar políticas públicas para a sustentabilidade, que contempla alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os quais abarcam diferentes temas, sejam de aspectos ambientais ou sociais, aprovados pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda na reunião, prefeitos assinaram a “Carta Compromisso Executivo”, alinhada ao ODS, aderindo ao Programa Cidades Sustentáveis.

Santiago Martim Gallo, assessor da AMP, que na oportunidade representava o presidente da associação e prefeito de Jesuítas Júnior Weiller (MDB), explicou que o ciclo do seminário foi realizado em sete regiões do Paraná, pelo Governo do Paraná, sendo encerrado no Vale do Ivaí. Ciclo teve como objetivo levar aos municípios gestão pública, para buscar fundos internacionais para melhorar a sustentabilidade.

“Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma política pública do governador Ratinho Junior, do Governo do Paraná e do Brasil, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, com melhor meio ambiente, com igualdade de gênero, protegendo as nossas mulheres, valorizando o produtor rural, os produtos locais, e fortalecendo cada um dos lugares”, destacou Gallo.

O presidente da Amuvi e prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil, disse que o Governo do Paraná acertou com esse projeto, dando as ferramentas necessárias para que sejam alcançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. O período de 2021-2030 foi definido pela ONU como a década da ação, em que as ações e políticas públicas devem estar alinhadas à Agenda 2030 para acelerar o alcance das metas e objetivos.