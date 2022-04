Da Redação

Prefeitos anunciam projeto para construção de ponte no Rio Ivaí

Os prefeitos Luiz Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã, José Roberto Furlan (Cidadania), de Jardim Alegre, Antônio Ribeiro da Silva (União Brasil), o Toninho do Café, de Grandes Rios, e Pedro Taborda Desplanches (MDB), de Rio Branco do Ivaí, estiveram reunidos ontem em Ivaiporã. Eles voltaram a discutir a construção de uma ponte sobre o Rio Ivaí ligando os municípios de Grandes Rios e Jardim Alegre, obra que consideram importante para interligação desses municípios da região, incluindo Rosário do Ivaí.

No encontro, eles decidiram bancar por conta própria o custo do projeto de construção da ponte, que será elaborado e licitado através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento (CID), que congrega cerca de 40 municípios da região central do Paraná, incluindo os do Vale do Ivaí diretamente interessados nesta ligação pluvial.

Segundo o prefeito Luiz Carlos Gil, que também é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), a elaboração do projeto tem um custo inicialmente orçado em R$ 375 mil. Na reunião ficou decidido que as prefeituras de Ivaiporã e Jardim Alegre vão contribuir com R$ 100 mil cada, enquanto Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí dividiriam o restante do custo. Esta proposta, aceita pelos presentes, será apresentada também ao prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton Shiguemi Kuroda (PSD), que não compareceu à reunião.

De acordo com Carlos Gil, o governador Ratinho Junior (PSD) já manifestou a disposição do governo do Estado em construir essa ponte, que tem um custo estimado em R$ 40 milhões. No entanto, ele pediu que os municípios interessados se encarreguem de apresentar o projeto junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para licitação da obra.

“Esta ponte é de fundamental importância para interligação de vários municípios do outro lado do Rio Ivaí com Ivaiporã e demais cidades da região”, afirma Carlos Gil.

Segundo ele, a construção desta ponte encurtaria em pelo menos 70 quilômetros a distância de quem se desloca de Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí para Ivaiporã, que concentra várias regionais do governo do Estado e agora também terá em funcionamento o Hospital Regional.

“A última grande obra no setor de logística que tivemos na região foi a Rodovia do Milho, construída no governo de Álvaro Dias. Esperamos que o projeto desta ponte seja concluído dentro de seis meses e possa ser incluído no orçamento do governo do Estado para o ano que vem”, declara o presidente da Amuvi.