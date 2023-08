Prefeitos aguardam medidas de socorro aos municípios

Prefeitos da região retornaram nesta quinta e sexta-feira de Brasília, após participarem da mobilização municipalista de dois dias promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O movimento discutiu com o Congresso Nacional questões relacionadas ao projeto da reforma tributária, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado Federal, e também a queda de receita do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS. A expectativa geral é a de que o movimento consiga resultados positivos.

O prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Sérgio Onofre da Silva (PSC), avalia que foi muito boa a mobilização municipalista realizada nesta semana em Brasília. Prefeitos de todo o Brasil estiveram na Capital Federal cobrando do governo federal medidas para aumento dos repasses de recursos aos municípios e discutindo com deputados federais e senadores pontos da reforma tributária que não venham a prejudicar ainda mais as prefeituras.

“Esperamos agora que o governo federal faça a sua parte e venha em socorro aos municípios”, afirma Sérgio Onofre. Segundo ele, 52% das prefeituras de todo o País estão trabalhando no vermelho em função da queda de receita e dos encargos que o governo transfere para responsabilidade dos municípios. “Se o governo federal não acudir os municípios agora, as prefeituras não terão como pagar o 13º salário do funcionalismo municipal no final do ano”, alerta.

O prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Lauro Junior (União Brasil), avalia como importante essa mobilização ocorrida em Brasília. Segundo ele, “por mais que este seja um momento muito difícil para os municípios, com queda de arrecadação, existe uma movimentação muito forte por parte da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para mudança dessa situação”.

Por, Edison Costa

