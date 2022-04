Prefeito vai atrás de emprego e renda para Jardim Alegre

Da Redação

José Roberto Furlan, prefeito de Jardim Alegre, durante entrevista ao TNOnline.

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania), é o entrevistado desta quinta-feira do programa “De Olho na Cidade”, levado ao ar às 16 horas pelo site TNOnline. Todas as quintas e sábados, o site está trazendo uma entrevista especial com prefeitos da região para falarem das ações administrativas já realizadas pela gestão em 2021 e o que a população pode esperar para 2022 e os anos seguintes.

Reeleito para um segundo mandato em 2020, José Roberto Furlan diz ter sido surpreendido, assim como todo o País, com o agravamento da crise da Covid-19. “Avaliando o cenário não só em nosso município, mas de um modo geral, 2021 foi um ano terrível, porque essa pandemia pegou todos os brasileiros de uma forma inesperada, trazendo muitos estragos”, comenta o prefeito, lembrando das muitas vidas que foram ceifadas no seu município e no Brasil.

Ele acrescenta que outro problema agravante em 2021 foi a seca que assolou todo o Estado trazendo prejuízos para a agricultura. “Mas vamos agradecer a Deus por tudo que passou, seguir em frente e erguer a cabeça, pois tenho certeza que vamos vencer todas as dificuldades”, acredita. Apesar dos problemas da Covid-19, Furlan avalia que o ano de 2021 foi de muitas conquistas para Jardim Alegre, sobretudo na saúde, que necessitou de investimentos imediatos para conter o avanço da pandemia.

Segundo ele, o município teve investimentos em veículos, exames, consultas e praticamente foram liberadas as filas de diversas especialidades.“ Eu só tenho que agradecer ao nosso secretário estadual de Saúde, Beto Preto, ao governador Ratinho Junior e ao nosso deputado Douglas Fabrício pelas conquistas obtidas até agora na saúde. Ele acrescenta que outras conquistas estão a caminho, como a construção de mais um posto de saúde, aquisição de mais veículos para o programa Saúde da Família e para o transporte de pacientes para os centros médicos da região.

Depois de tudo que passou, o prefeito assinala que a prioridade agora é buscar a geração de emprego e renda no município, para que a população possa continuar trabalhando e ganhando recursos necessários para sua manutenção. “Neste ano estamos voltados totalmente para a indústria”, afirma Furlan, observando que já foi adquirido um terreno de 15 alqueires destinado a um novo parque industrial, onde serão instaladas empresas de médio porte, além da expansão de outras já em funcionamento no município.

População pode esperar muitas conquistas neste ano, diz Furlan

O prefeito José Roberto Furlan assegura que a população de Jardim Alegre pode esperar muito mais da administração municipal no decorrer deste ano. “A população pode esperar o melhor da minha gestão, pois a minha intenção é fazer o melhor, mas a primeira coisa que o gestor precisa ter é Deus no coração. As conquistas que vão vir não dependem somente do prefeito, dependem de um todo, dependem da economia interna do nosso país, é tudo um conjunto”, frisa o prefeito.

“A nossa intenção é gerar emprego e renda, ajudar de uma maneira que a pessoas que estejam no nosso município possam obter mais lucro, que a gente possa fazer tudo que for de bom na saúde, na educação e nos demais setores, pois nós temos que trabalhar de uma forma intensiva em todas as áreas”, assinala Furlan, garantindo investimentos pesados também na área rural.

Outro grande foco da administração neste ano é conquistar o asfalto da estrada de ligação de Jardim Alegre com Lunardelli e Godoy Moreira e a construção da ponte sobre o Rio Ivaí ligando com Grandes Rios, num trabalho conjunto com Grandes Rios, Ivaiporã, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí. “Esse é um grande sonho da nossa população e dos nossos municípios vizinhos que esperamos ver realizado”, acredita o prefeito de Jardim Alegre.

