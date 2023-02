Prefeito Toledo e comitiva participam de reunião em Curitiba

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (1º), o prefeito Cambira, Emerson Toledo esteve em Curitiba, na Secretaria de Estado das Cidades do Paraná-SECID. Acompanhado do vice-prefeito Fabinho da Ambulância, da secretária de Assistência Social, Vanessa Marques, da vereadora Márcia Viscardi, e do presidente da Câmara Rodrigo Rodrigues, foram atendidos pelo diretor-geral Marcio Juliano Marcolino.

Na ocasião, puderam apresentar as demandas do município e ainda acompanhar os projetos que já estão em andamento junto do Governo do Estado. “Agradeço ao atendimento do Diretor Marcio Marcolino, que assumiu a diretoria geral da SECID, Secretaria comandada pelo Eduardo Pimentel, Secretário de Estado”, disse Toledo.

