Parceria com a Itaipu Binacional prevê materiais didáticos, formação de professores e acompanhamento pedagógico para fortalecer a aprendizagem

O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, anunciou R$ 22 milhões em investimentos na educação dos municípios do Vale do Ivaí, por meio do Programa Mais IDEB, desenvolvido em parceria com a Itaipu Binacional.

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A iniciativa representa um importante avanço para a educação regional, com ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino, à valorização dos profissionais da educação e ao fortalecimento da aprendizagem dos estudantes das redes municipais.

Materiais didáticos e formação continuada

O projeto prevê a disponibilização de materiais da coleção Aprova Brasil, da Editora Moderna, com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, além de obras literárias da coleção Território da Leitura, que contribuem para o incentivo à leitura e o desenvolvimento das habilidades dos estudantes.

Além dos materiais pedagógicos, professores e coordenadores receberão formação da equipe técnica da editora, com acompanhamento da execução das atividades, aplicação de simulados e devolutivas pedagógicas para monitorar os resultados da aprendizagem.

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O conjunto de ações busca oferecer melhores condições de trabalho aos educadores, fortalecer o planejamento pedagógico e contribuir para a evolução dos indicadores educacionais, especialmente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

AMUVI fortalece a integração regional

Para o presidente da AMUVI, Pedro Taborda Desplanches, o investimento representa uma conquista importante para os municípios e reforça a necessidade de trabalhar de maneira integrada para ampliar as oportunidades educacionais.

“Estamos falando de R$ 22 milhões destinados à educação do nosso Vale do Ivaí. É um investimento muito importante, que vai contribuir para a formação dos nossos professores, oferecer materiais de qualidade e fortalecer o aprendizado das nossas crianças. Desde o início da nossa gestão, temos trabalhado para aproximar os municípios e buscar parcerias que tragam resultados concretos para a população. A educação é uma prioridade, porque é por meio dela que construímos o futuro da nossa região”, destacou Taborda.

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A iniciativa também está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), da Organização das Nações Unidas, que estabelece como meta promover uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade.

Com o Programa Mais IDEB, a AMUVI reforça seu compromisso com a cooperação entre os municípios e com a busca por investimentos e políticas públicas capazes de ampliar as oportunidades de aprendizagem e promover o desenvolvimento educacional do Vale do Ivaí.