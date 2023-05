Prefeito renova ações de saúde em Rio Bom; assista

Da Redação

Prefeito Moisés Andrade (PSD)

O projeto de saúde humanizada implantado em Rio Bom zerou a fila de espera por atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS), afirma o prefeito Moisés Andrade (PSD). O serviço, segundo ele, consiste no agendamento de consultas por meio de aplicativo de mensagens e também por telefone fixo, facilitando o acesso dos pacientes à rede pública de atenção básica à saúde.

Em entrevista à série “De Olho na Cidade”, do site TNOnline, Moisés Andrade explica que o projeto faz parte de seu plano de governo, que tem como prioridade melhorar o acesso à saúde da população.

“A saúde sempre foi prioridade na minha gestão e eu ficava sensibilizado de ver a fila de pessoas que chegavam de madrugada na nossa UBS para serem atendidas. Aí o médico não conseguia atender todos os pacientes na parte da manhã e as pessoas precisavam voltar no período da tarde. Achava uma coisa desumana e pensei que devia fazer alguma coisa diferente para melhorar a vida da população”, relata. Veja a entrevista no final do texto.

Na saúde humanizada, explica o prefeito, os pacientes que não têm casos urgentes podem marcar consulta na rede pública pelo WhatsApp ou por telefone fixo. Ao chegar na UBS, o paciente passa pela triagem e é imediatamente atendido. Casos de urgência e emergência ainda têm prioridade no atendimento, acrescenta Moisés de Andrade.

“Acabaram as filas enormes e está funcionando muito bem. É claro que tem casos de emergência, que quando chegam, são atendidos primeiro. Mas, no geral, eliminamos a fila de espera”, afirma.

Ele destaca o sucesso do projeto e deseja que sirva como modelo para outros municípios acabarem com filas de espera na rede pública de saúde.

"Quem sabe isso sirva de exemplo para outros municípios, ou próprio governo estadual e federal, para que as pessoas não precisem ficar horas aguardando para serem atendidas", reitera.









