Prefeito recebe peão de J.Alegre, classificado em 4º lugar em Barretos

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, recebeu no gabinete na semana passada o pão de montaria em cavalos no estilo Cutiano, Marcelo Pedro da Silva. No ranking estadual ele está classificado em primeiro lugar, e recentemente participou da Festa do Peão de Barretos representando Jardim Alegre e o Paraná e ficou em quarto lugar, dentre os 15 classificados

Segundo o secretário de esportes de Jardim Alegre, Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, é um grande feito do jardim alegrense Marcelo Pedro. “Para chegar ao Rodeio de Barretos, que é o Top do Rodeio no Brasil, o Marcelo teve um caminho a seguir. Foram disputados vários torneios e chegaram à final em Barretos os 15 melhores do país”, explicou. Veja vídeo no final.

Furlan parabenizou e agradeceu Marcelo Pedro por ter representado com destaque Jardim Alegre e o Paraná num evento de caráter nacional. “Fiquei muito feliz com o desempenho do Marcelo Pedro, ele está de parabéns. É mais um bicho do Paraná, que representa tão bem nossa cidade e o nosso estado”, destacou Furlan.

O peão agradeceu a parceria com a Prefeitura, através do Departamento Municipal de Esportes. “Me sinto emocionado ao receber essa homenagem. Cada sinal de agradecimento, me dá mais vontade de lutar e trazer mais vitórias para a cidade que a gente vive. Tenho orgulho de levar o nome de Jardim Alegre”.

Ele também falou da importância do Centro de Treinamento instalado na cidade. “O Furlan arrumou para nós o local e isso tem ajudado também bastante nos nossos treinamentos. Além disso, tem dado oportunidade para que novos talentos possam aparecer”, agradeceu Marcelo Pedro.

