Prefeito prioriza cuidados com as finanças em Kaloré; veja

O prefeito de Kaloré, Edmilson Luís Stencel (PL), é o entrevistado desta quinta-feira do site TNOnline. A entrevista faz parte da série “De Olho na Cidade”, que vem dando oportunidade para que todos os prefeitos da região possam fazer um relato de suas ações no primeiro ano de mandato, ou seja, em 2021, e do seu planejamento para este e os anos seguintes.

Edmilson Stencel diz que no primeiro ano de mandato a administração municipal teve que superar os problemas ocasionados pela pandemia da Covid-19, logo de começo. Ao mesmo tempo, precisou manter o controle das finanças municipais e garantir obras necessárias à população, conforme plano de governo apresentado durante a campanha eleitoral. “É isso que a gestão pública municipal vem e continua fazendo para cumprir seus compromissos com o funcionalismo, fornecedores, prestadores de serviços e, principalmente, com toda a população, assegura”, diz.

Para tanto, o prefeito informa que, juntamente com sua equipe, procurou fazer economia em todos os setores, evitando gastos desnecessários. Com isso, a situação financeira do município hoje é muito boa. “Trabalhamos muito com relação a salários e pagamento dos servidores. Já tivemos muitos problemas no passado e não queremos ver isso acontecer novamente durante nossa gestão”, adverte o prefeito, assinalando que faz um trabalho com os “pés no chão” em termos de obras e serviços e, ao mesmo tempo, de recuperação do município. No começo do mandato, o prefeito diz que teve que enfrentar muitos problemas deixados por gestões passadas, porém aos poucos vem contornando essa situação.

Quanto à Covid-19 e o agravamento desta nova variante Ômicron, o prefeito Edmilson Stencel assegura que ele e sua equipe continuam trabalhando firmes no combate e prevenção a esse vírus. Ele assinala que, ultimamente, já foram registrados 200 casos positivos confirmados, mas o trabalho de controle, tratamento e prevenção, hoje, é bem diferente do que no início do ano passado. A maioria da população já está vacinada com as duas doses.

“Hoje a situação é bem melhor em termos de atendimento à população, pois não temos aqueles casos graves e muitos investimentos ainda virão para a saúde”, afirma o prefeito. Entre esses investimentos, ele cita a construção da UBS de Jussiara, reforma do Hospital Municipal, reforma de todas as UBS e investimentos em novos profissionais e veículos.

Administração incentiva geração de emprego e renda no município

O prefeito Edmilson Stencel diz que, além de se preocupar com as finanças municipais e com a saúde da população, a administração municipal também vem dando suporte à geração de emprego e renda em Kaloré, principalmente às empresas que já atuam no município.

“Nós temos as empresas de costura, que geram mais empregos que o próprio município, então damos todo o suporte possível para que essas empresas possam manter empregos e gerar novas vagas de trabalho também. Então, em Kaloré é muito importante esse trabalho de apoio a essas empresas”, destaca Edmilson.

Em termos de obras públicas, o prefeito informa que para 2022 a administração municipal vai trabalhar num pacote de projetos. Isso inclui construção de casas populares, barracão industrial e manutenção das estradas rurais.

Na área de educação, segundo ele, todo apoio será dado aos professores e alunos neste retorno de aulas presenciais após mais de um ano enfrentamento à pandemia. “Ficamos mais de um ano parados, resultando num prejuízo muito grande para a educação das nossas crianças, então, agora precisamos fazer um retorno de verdade. Queremos reverter a situação da deficiência do aprendizado provocada por todas as mudanças que essa pandemia causou”, conclui.