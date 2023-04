Prefeito Primis de Oliveira recebe ônibus do transporte escolar

Da Redação

Prefeito Primis, governador Ratinho Jr e Artagão Júnior

O município de Godoy Moreira foi contemplado com um ônibus escolar novo do programa Caminho da Escola. A entrega aconteceu em evento com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, na segunda-feira (03), no Palácio Iguaçu. O ônibus foi adquirido com recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE).

“Este ônibus está sendo entregue para o nosso município através dos recursos destinados pela deputada federal, Luísa Canziani, e pelo deputado estadual, Artagão Júnior, que reforçou o pedido ao governador Ratinho Júnior. Uma parceria que dá muito certo com a nossa gestão e que vem somando diversos investimentos”, assinala o prefeito, Primis de Oliveira, que esteve presente na solenidade.

A entrega faz parte de uma renovação da frota escolar, cujo objetivo é garantir mais conforto e segurança aos alunos e funcionários da educação. O ônibus é do modelo Ônibus Rural Escolar (ORE), com capacidade para transportar até 29 alunos sentados, ao custo de R$ 338 mil.

“Quero mais uma vez agradecer nossos deputados e o governo do estado por esta parceria, o vice-prefeito Rubens, nossa câmara de vereadores, a equipe como um todo que ajuda a elaborar os projetos, enfim, todos aqueles que estão alinhados para uma Godoy Moreira cada vez melhor”, frisa Primis. O prefeito participou do evento acompanhado do Mazinho, diretor do Departamento Rodoviário.

