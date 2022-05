Prefeito nomeia novos secretários em Rio Branco do Ivaí

Da Redação

O Prefeito Pedro Taborda Desplanches, nomeou na última terça-feira (17) os novos Secretários das recém criadas Secretarias de Meio Ambiente e de Indústria, Comércio e Turismo.

continua após publicidade .

O objetivo da criação das novas pastas, faz parte do plano de ações estratégicas para o desenvolvimento do município ligados a área ambiental e de promoção turística de Rio Branco do Ivaí. Pois a Prefeitura adquiriu recentemente a área em torno da cachoeira Véu de Noiva e vem trabalhando para transformar o atrativo em uma estância ecológica e um cartão postal turístico para o município. Ainda na área ambiental vários projetos vem sendo desenvolvidos afins de interligar o comércio local e a educação escolar através da moeda verde e o lixo zero, o que também justifica a criação da pasta da Indústria, Comércio e Turismo que terá o papel de trabalhar politicas públicas de valorização do comércio local e promoção do município através do Turismo e também na busca investidores.

Para assumir o Meio Ambiente, a nomeada foi Emanuele Helmann, Engenheira Agrícola e Ambiental, especialista em engenharia de segurança do trabalho, Mestre em agronomia e Doutoranda em agronomia na UEL, é professora nos cursos de graduação na Fatec em Ivaiporã e professora na pós graduação do grupo Rhema Educação. Emanuele que é consultora agrícola e ambiental, já trabalhou como Engenheira Agrícola na Prefeitura de Grandes Rios, atuando inclusive na área ambiental, também prestou consultoria de associativismo e cooperativismo na Prefeitura de Lunardelli e prestou assessoria ambiental em empresas da região do Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

Na pasta da Indústria, Comércio e Turismo quem assume é Junior Moreira, formado em Administração Pública pela Fecea (Unespar) de Apucarana, Júnior tem 25 anos de atuação na área do turismo, onde já prestou consultoria em vários municípios da região e ocupou a pasta do Turismo nas cidades de Rosário do Ivaí e Grandes Rios, deixando um legado nos dois municípios. A contratação de Júnior na pasta tem como objetivo, preparar munícipes de Rio Branco para atuarem na área do Turismo e identificar um sucessor para a pasta, justifica o Prefeito Pedro Taborda.

Taborda agradece o apoio fundamental da Câmara de Vereadores que entenderam a importância da criação das Secretárias e avalizaram o projeto que tem como objetivo maior desenvolver Rio Branco do Ivaí.