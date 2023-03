Prefeito Lauro Junior se reúne com feirantes de Jandaia do Sul

Da Redação

fonte: Jandaia do Sul

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, esteve reunido na manhã desta quinta-feira (02) com os produtores rurais que representam o Associação dos Feirantes (AFEJAN). Foi apresentado pela administração municipal como está a fabricação das novas barracas que serão utilizadas pelos feirantes.

Lauro Junior apresentou, ainda, um projeto que está sendo elaborado desde o ano passado para a revitalização da Praça do Café. De acordo com a autoridade, assim que os recursos estiverem disponíveis, as obras comtemplarão um espaço coberto para a realização das feiras livres e diversas outras atividades.

Os produtores rurais apresentaram para o prefeito as demandas dos associados da AFEJAN. Foi conversado também sobre as melhorias que estão sendo realizadas nas estradas rurais de Jandaia do Sul, além dos incentivos fornecidos para o plantio de café e outros produtos.

Fabio Marafon, presidente dos feirantes, agradeceu o prefeito Lauro Junior em nome de todos a associação. O deputado estadual Tiago Amaral também foi agradecido pelo emprenho na liberação de recursos para a construção das novas estruturas das barracas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.

