Prefeito Lauro Junior define metas para a Amuvi

Segundo ele, o objetivo foi discutir um trabalho conjunto para ser desenvolvido à frente da associação nos próximos dois anos

O presidente eleito da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul, juntamente com seu vice Emerson Toledo Pires (MDB), prefeito de Cambira, já fez uma reunião preliminar com todos os integrantes da nova diretoria, eleita no dia 14 deste mês para o biênio 2023/2024. Segundo ele, o objetivo foi discutir um trabalho conjunto para ser desenvolvido à frente da associação nos próximos dois anos.

Lauro Junior assinala que a Amuvi já é uma associação bastante forte, composta por 26 prefeitos que estão trabalhando unidos com o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento econômico e social do Vale do Ivaí. Da mesma forma, o atual presidente Luiz Carlos Gil (PSD), prefeito de Ivaiporã, também vai entregar a direção ao seu sucessor com uma associação bem estável e bem equilibrada financeiramente, conforme ele tem confidenciado com todos os companheiros.

Desta forma, Lauro Junior afirma que pretende dar continuidade aos projetos já em andamento, como é o caso do Castramóvel, que é um programa da Amuvi de muito sucesso.

“Vamos manter e quem sabe fortalecer esse importante programa da causa animal. Também terá continuidade a máquina de fazer pinturas que tem ajudado muito os municípios pequenos” continua após publicidade . - Lauro Junior, prefeito

Lauro Junior reafirma, no entanto, a sua intenção de desenvolver um projeto específico de apoio técnico às prefeituras de pequenas cidades. Neste aspecto, ele propõe a montagem de uma equipe de engenheiros e arquitetos para trabalhar na elaboração de projetos para esses municípios menores. “Já estamos conversando nesse sentido e vamos fazer um levantamento onde esses projetos já acontecem para a gente poder colocar no papel e entregar para os prefeitos debaterem e verificarem a viabilidade de tudo isso”, diz.



Lauro Junior considera também importante estreitar cada vez mais o relacionamento da Amuvi com o governo do Estado o qual, segundo ele, já é excelente com o governador Ratinho Junior. “Mas independentemente disso já estamos procurando o governo para saber se ele tem algum formato ou algum programa que possa estar ajudando o Vale do Ivaí e a Amuvi. Isso será feito, considerando que na presidência do prefeito Gil já foi entregue ao Governo do Paraná uma carta com as demandas de cada município do Vale do Ivaí. Agora, nós vamos sentar também com o governador para verificar a possibilidade de viabilizar essas demandas para toda a nossa região”, declara.

Associação vai buscar auxílio também na esfera federal

O novo presidente da Amuvi, prefeito Lauro Junior, de Jandaia do Sul, diz que está buscando um entendimento não só com o governo do Paraná, como também com o governo federal, através da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com a qual também é importante a Amuvi estar aliada, visando defender os interesses regionais.

Na sua opinião, é importante que a associação trabalhe com todos os instrumentos possíveis para conseguir concretizar suas propostas.

“Eu considero que é muito mais produtivo a gente caminhar em grupo, em conjunto e com união para poder beneficiar toda essa importante região nossa que é o Vale do Ivaí”, acrescenta.

A data de posse da nova diretoria da Amuvi ainda não está definida. Lauro Junior está acertando esse detalhe com o atual presidente Luiz Carlos Gil, que tem uma viagem marcada para janeiro, porém pretende estar presente nesta transferência de cargo. É possível que a posse ocorra nos primeiros dias de fevereiro.

