Prefeito investe em obras de infraestrutura rural em Arapuã

Da Redação

O prefeito de Arapuã, Deodato Matias (MDB), é o entrevistado do programa “De Olho na Cidade”, que será levado ao ar às 16 horas deste sábado no site TNOnline, da Tribuna do Norte. Já no seu quarto mandato como prefeito do município, Deodato Matias, que é agricultor, tem como uma das metas nesta administração investimentos em infraestrutura no meio rural, como forma de garantir mais conforto e qualidade de vida para as famílias que moram e trabalham no campo.

continua após publicidade .

Matias acredita que isso será possível fazer em 2022, depois de um longo período enfrentando dificuldades por causa da pandemia da Covid-19, uma crise que teve início lá em 2020 e se intensificou até final de 2021 e ainda perdura em 2022. “Apesar das dificuldades que tivemos e termos perdido muitos entes queridos com a Covid-19, ainda podemos dizer que o ano de 2021 foi positivo em termos de conquistas para o município nas esferas federal e estadual”, avalia o prefeito.

No enfrentamento à pandemia, o prefeito informa que teve que fazer um trabalho grande de conscientização da comunidade para o uso de máscaras e cumprir todas as medidas sanitárias para evitar o contágio da doença. Além disso, a administração municipal, em conjunto com determinações do governo do Estado, baixou decretos proibindo eventos com aglomerações de pessoas e estabelecendo horários de fechamento do comércio. “Foram medidas adotadas com o único objetivo de proteger nossa população contra o avanço do coronavírus, que pegou todos nós de surpresa”, observa o prefeito.

continua após publicidade .

Além das medidas sanitárias, o prefeito acrescenta que outros procedimentos foram adotados para garantir atendimento médico aos contaminados e de pacientes com diferentes comorbidades.

Passado esse período difícil, embora ainda não encerrado como se propaga por aí, Deodato Matias assinala que as principais propostas da administração municipal para este ano estão nos campos da infraestrutura rural e geração de emprego e renda, tanto na cidade como no campo.

Para o meio rural o prefeito assegura que já tem garantidos pelo menos R$ 10 milhões junto ao governo federal, conquistados com o apoio do deputado federal Sérgio Souza (MDB). Recursos serão investidos em pavimentação asfáltica nos distritos de Romeópolis e Bem-Te-Vi. Através do deputado estadual Alexandre Curi (PSB), o município obteve junto ao governo do Estado R$ 1 milhão para pavimentação com pedras irregulares dentro de Arapuã e de estradas rurais.

continua após publicidade .

Gestão busca geração de emprego e renda

Além da infraestrutura rural, o prefeito de Arapuã, Deodato Matias, tem uma outra preocupação: a geração de mais emprego e renda para todos os moradores da cidade e do campo. “Sabemos que em município pequeno é muito difícil conseguir trazer uma empresa, porque há uma dificuldade tremenda para convencer empresários a investir no município. Mas lá atrás já conseguimos trazer importantes empreendimentos para Arapuã, como o entreposto da Coamo e a unidade da cooperativa Cresol”, comenta. Ambas estão gerando emprego e renda no município.

No caso da Cresol, que é uma cooperativa de crédito, o prefeito assinala que passou a folha de pagamento da Prefeitura para responsabilidade desta instituição financeira. “Além do comércio melhorar, agora o funcionalismo municipal recebe na nossa cidade, enquanto antes recebiam em Ivaiporã. Isso faz com que o dinheiro fique mais concentrado no município”, comenta Matias, citando também a construção civil como mais uma geradora de emprego e renda.

Deodato Matias agradece ao governador Ratinho Junior e aos deputados federal Sérgio Souza e estadual Alexandre Curi, pelo atendimento ao município.