Prefeito Gallo vai a Santuário agradecer cura da Covid-19

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, participou, nesta terça-feira (22) de uma missa no Santuário de Santa Rita de Cássia para agradecer sua cura pela Covid-19.

Durante a celebração, Padre Célio Taroso, que é o Reitor do Santuário, convidou algumas pessoas, devotas de Santa Rita, para dar testemunhos de graças recebidas, entre elas, estava o prefeito que também é presidente da AMUVI - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí.

Ele cumpriu uma promessa, feita pela sogra, a Dona Maria, que o acompanhou. No depoimento, eles contaram detalhes da luta para vencer a covid. Durante internamento em um Hospital de Londrina, o prefeito chegou a ficar, praticamente, desenganado, mas surpreendeu até mesmo a equipe médica e voltou para casa.

Veja o testemunho do prefeito em no vídeo:

