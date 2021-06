Prefeito Gallo suspende Lockdown: "Fui quase crucificado"

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo, que também é presidente da Amuvi - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, informou na manhã desta segunda-feira (7), que suspendeu o Lockdown no município.

Conforme decreto, anunciado no final do mês de maio, nos sábado e domingos até o dia 13 de junho, poderia funcionar apenas serviços essenciais como farmácias de plantão, unidades hospitalares e postos de combustíveis (menos lojas de conveniência). Até o Supermercados estavam proibidos de atender aos finais de semana, medidas para evitar aglomerações e a propagação da doença.

"Primeiro, não bato mais decreto devido a pandemia. As redes sociais, televisão, rádio, informam todos os dias a nossa população, que esse vírus pode ser um gripinha para alguém ou letal para outros. Eu sei bem o que é a Covid, fiquei10 dias na UTI, mais de 30 dias hospital, e 40 dias em casa, e não ficou por aí, perdi um irmão de 59 anos, com plena saúde. Tomei medidas, pois não poderia ser omisso, decretamos Lockdown bem brando, tirando 48 horas dos nossos cidadãos para aliviar nossos hospitais, muitos reclamaram, outros apoiaram. Fui quase crucificado, maldosos, o que estávamos querendo? salvar vidas", desabafou o prefeito.

Ainda de acordo com Gallo, o município vai apensas seguir o decreto do Estado. "Hoje está tudo liberado, a única coisa que vamos cumprir é o decreto do Governador. Para alguns maldosos, que se cuidem. Que Deus tenha piedade de nós e que cuida de casa ser humano", disse.

Confira o pronunciamento do prefeito:

