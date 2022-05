Prefeito Gallo de Faxinal sofre acidente na PR-445

Da Redação

O prefeito de Faxinal, Ilson Álvaro Cantagallo, o Gallo, se envolveu em um acidente na PR-445 entre Tamarana e Mauá da Serra. A colisão contra uma árvore aconteceu próximo da conhecida Placa da Vaca, no começo da tarde desta segunda-feira (30).

continua após publicidade .

Conforme apurou o site TNOnline, no veículo estava também o irmão do prefeito, Alexandre Cantagallo. Chovia no momento do acidente, o que pode ter provocado a saída de pista, depois a colisão contra a árvore.

O prefeito, que conduzia o veículo, e o irmão não sofreram ferimentos. A caminhonete ficou com a frente e lateral danificadas.

continua após publicidade .

fonte: WhatsApp

Outro acidente na região:



Ambulância com pacientes de São Pedro do Ivaí tomba

continua após publicidade .

Uma ambulância do município de São Pedro do Ivaí tombou na madrugada desta segunda-feira (30), entre as cidades de Jandaia do Sul e Bom Sucesso, próximo a Usina da Cooperval, na BR-369. Agentes da Defesa Civil de Jandaia foram chamados.

De acordo com o motorista, o acidente aconteceu quando ele foi desviar de um animal na pista e perdeu o controle. Na ambulância estavam três pessoas que não se machucaram e recusaram atendimento médico.

A ocorrência foi atendida pela pelos agentes Silva, Andrade e Biazotto.