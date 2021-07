Prefeito Furlan recebe visita do deputado estadual Do Carmo

Da Redação

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania) recebeu na Secretaria Municipal de Saúde, o deputado estadual, Do Carmo (PSL). A visita foi na última quinta-feira (22) e também foi prestigiada pela secretária de saúde Silva Bovo, servidores e vereadores.

Na oportunidade, Furlan agradeceu a parceria do deputado com Jardim Alegre e agradeceu a disponibilização para a saúde do município, de um veículo e de equipamento de ultrassom, já entregues. “Fico feliz em estar recebendo o deputado Do Carmo, parceiro de Jardim Alegre. Um deputado comprometido com o povo, com a nossa terra e com a nossa gente”, destacou

Do Carmo, agradeceu o acolhimento, e disse sobre o compromisso assumido com a gestão municipal. “Desde a primeira vez que estive em Jardim Alegre, mesmo sabendo que estávamos começando o mandato, o Furlan nos recepcionou e dessa forma fizemos alguns compromissos com a cidade, alguns que já foram entregues e compromissos futuros que temos para entregar aqui. É muito bom somarmos para trazer o bem estar para a população”, enfatizou Do Carmo.

Na oportunidade, também foi entregue ao deputado um novo projeto, solicitando recursos para a aquisição de um veículo para o transporte da equipe da dengue e um carrinho de anestesia para procedimentos eletivos no Hospital Municipal.