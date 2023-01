Prefeito em exercício de Jardim Alegre busca recursos em Curitiba

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Comitiva em visita na Casa Civil

Nesta semana, o prefeito em exercício de Jardim Alegre, Moisés Lnortovz dos Santos, o Moisés da Farmácia (Cidadania), esteve em Curitiba para apresentar demandas do município.

continua após publicidade .

Moisés estava acompanhado dos vereadores Sônia Campos (Cidadania) e Pricila Bogo (PSD) e do diretor municipal de Vigilância Sanitária Alexandre Augusto Sales e se reuniu com representantes de vários setores do governo estadual, em Curitiba,

- LEIA MAIS: Mais uma aposta de Apucarana fatura prêmio da Lotofácil

continua após publicidade .

Na Casa Civil a comitiva se reuniu com o subchefe Lúcio Mauro Tasso, onde foi apresentado reivindicações de recursos para a construção de um prédio para a instalação da Sala do Empreendedor e Agência de atendimento para a Fomento Paraná.

“Foi uma viagem bastante produtiva. Fomos muito bem recebidos em nossas visitas e voltamos bastante animados com as nossas reivindicações. Em breve, teremos anúncio de novas obras para o nosso município”, salienta Moisés.

Siga o TNOnline no Google News