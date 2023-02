Prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, faz balanço de gestão

Da Redação

prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis (PTB), fez nesta sexta-feira um balanço destes quase 60 dias que está à frente da administração municipal. Na próxima quarta-feira (1º), o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) retorna do período das férias do mês de janeiro e da licença não remunerada de 28 dias que havia solicitado para tratar de assuntos pessoais.

Considerando ter cumprido mais essa missão, Marcelo Reis destacou as obras iniciadas no período e do andamento de outras obras em Ivaiporã.

“Foi um período em que nós conseguimos soltar todos os serviços e possibilitar que as obras não parassem em momento algum. A grande parceria que eu e o Gil formamos desde o início da administração faz com que as coisas não parem. Ivaiporã está em pleno desenvolvimento com obras no centro da cidade, nos bairros e nas estradas rurais. Foi um período muito produtivo!”, afirma.

Mesmo Carlos Gil retomando a administração municipal na quarta-feira, o vice Marcelo Reis deve ainda assumir o cargo também em março, já que o prefeito Carlos Gil vai integrar uma comitiva que vai à Coreia do Sul a convite do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), em busca de mais investimentos para o Estado. Também acompanhará a comitiva o ivaiporãense Aleksandro Montanha, presidente do Conselho das Cidades Inteligentes da Associação Brasileira de Internet das Coisas (Abinc).

“Eu acredito que nós vamos fortalecer mais ainda os nossos laços empresariais, nós que agora conseguimos atingir uma evolução muito grande na criação de novos empregos e que continuará sendo sempre a grande luta da atual administração”, relata o prefeito em exercício.

Marcelo Reis também destaca o empenho do prefeito Carlos Gil com a gestão municipal, sempre numa sintonia muito grande com a equipe de governo. “Mesmo quando não está aqui (na prefeitura), o Gil continua preocupado com as obras, fazendo reuniões, indo a Curitiba. Esses dias, ele esteve visitando o Parque Tecnológico em São José dos Campos, buscando soluções tecnológicas para Ivaiporã. Começamos um ano muito bem, um ano promissor, e tenho certeza que 2023 será um grande marco, porque as pessoas vão começar a perceber o resultado do trabalho que começamos há dois anos”, completa Marcelo Reis.

