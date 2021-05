Prefeito e primeira-dama de Kaloré estão com Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Edmilson Luiz Stencel, prefeito de Kaloré, e sua esposa Adelaide Stencel informaram nesta quarta-feira (12) que testaram positivo para a Covid-19. Prefeito e primeira-dama estão em isolamento social em casa. Segundo Stencel, o casal começou a sentir os sintomas há cerca de dez dias, com tosse e febre.

Assim que iniciaram os primeiros sintomas, o prefeito e a esposa procuraram imediatamente atendimento médico, e realizaram exames. Os testes foram positivos para a Covid-19.

“Graças a Deus não é nada grave”, afirmou o prefeito nesta quarta-feira. Ele acrescenta que a administração municipal está sob responsabilidade de sua equipe de assessores enquanto segue tratamento e isolamento domiciliar.



Kaloré contabiliza 929 casos de pessoas que testaram positivo para Covid-19, desde o início da pandemia. Destas, 879 já se recuperaram. Até agora houve 13 mortes.

A Prefeitura de Kaloré tem mantido campanha permanente junto à comunidade no sentido de cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas pela saúde pública, sobretudo fazendo uso de máscara, higienização das mãos com álcool gel, manutenção do distanciamento social e evitando aglomerações, festinhas familiares e clandestinas.