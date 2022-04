Da Redação

Prefeito diz que quer fazer de Faxinal a cidade mais desenvolvida do Vale

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), de Faxinal, imprimiu uma de suas marcas pessoais na administração municipal. Ele mesmo se diz hiperativo, acelerado. E seu governo passa exatamente essa imagem, de estar sempre acelerando, em várias frentes. Galo, como gosta de ser chamado, tem pressa. “Quero atender a população, com respeito, deixar melhor a vida de todos, deixar nossa cidade mais bonita”, diz. E sem perder tempo com politicagem. “Politicagens contaminam a política. E política boa é a que dá bons resultados para as pessoas”, afirma.

Em entrevista ao TNonline, no quadro “De Olho na Cidade”, o prefeito de Faxinal faz um amplo relato de sua gestão, da forma como vê a gestão pública e comenta também sobre o período em que foi presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, a Amuvi, onde também marcou passagem com diversas realizações.

Galo lembra que o ano de 2021 foi dos mais difíceis, por conta da pandemia. ”Foi complicado para todo o mundo”, lembra, citando a quantidade de vidas perdidas. “Perdemos muita gente, muitos amigos, muitos entes queridos de nossas famílias. Foi terrível”, diz o prefeito. Ele mesmo, que passou 40 dias internado, chegou a ir para uma UTI, por conta do Covid19.

Segundo ele, uma equipe comprometida e uma casa organizada, no entanto, fizeram com que a cidade conseguisse superar os piores momentos da pandemia. “A gente conseguiu dar conta do recado”, avalia, dizendo inclusive que para todos, as expectativas foram superadas. “Honestamente, achamos que iriamos sofrer mais”, diz, mas com o cuidado de não passar qualquer tipo de menosprezo à gravidade da pandemia, porque a coisa é séria. “Nossa arrecadação caiu e nossas despesas com saúde aumentaram muito. Mas continuamos com obras, atendemos nossos pacientes, graças a uma equipe unida e também a parcerias que fizemos com Londrina e Apucarana para atender nossa gente”.

Galo relembra que passou 40 dias internado, experiência que define a forma como ele vê o hospital municipal de Faxinal, atualmente. “Temos um hospital hoje que é referência no Paraná. E eu sei como é nosso hospital, com ar condicionado, oxigênio embutido nas paredes, dois centros cirúrgicos, profissionais capacitados. Tudo conforme as exigências da vigilância sanitária”, resume.

O hospital local, além da população de Faxinal, atende a outros municípios, como Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e Borrazópolis, entre outros. “É bonito de ver. E era um hospital condenado, abandonado, insalubre para atender a população, nem partos fazia mais. Cirurgias também não”.

“Mas lembro que, mesmo com os investimentos, a equipe fez a diferença”, repete, dividindo com seu time qualquer reconhecimento público. Para ele, se o modelo aplicado em Faxinal fosse aplicado em todos os lugares, “teríamos atendimento da população com respeito e atenção, como ela merece”.

O prefeito destaca a situação em outras cidades e em outros estados onde as pessoas chegam a ficar dois ou três dias em filas aguardando atendimentos ou encaminhamentos. “Isso é desumano. Aqui em Faxinal não acontece. Em Faxinal a equipe fez a coisa funcionar. Se todos olhassem para sua gente como fizemos em Faxinal, Brasil seria outro país, de mais respeito com o próximo”.

EMPREGO E RENDA SÃO DESAFIOS

O prefeito de Faxinal mantém diversos focos em sua administração, sempre buscando formas de melhorar a vida das pessoas. Uma das preocupações, é com a geração de emprego e renda, que permita às pessoas conquistarem o sustento próprio, dentro de padrões de dignidade.

Segundo ele, o próprio volume de obras viabilizado pelos convênios e parcerias com o governo do Estado e com o governo federal, já proporcionam empregos diretos e indiretos na cidade e região. Ele vê as obras públicas como um estímulo econômico também. “Mas não paramos nisso”, adverte.

A prefeitura fez uma série de desapropriações ao longo do ano, visando a instalação de novas empresas. “Desapropriei agora um novo espaço físico, bem perto da cidade. Para 67 lotes para novas empresas para a cidade”, anuncia. A prefeitura tem uma série de estímulos para atrair novas empresas e promover o desenvolvimento das já instaladas.

O prefeito também destaca que criou outras ações, mais voltadas à formação de mão-de-obra, procurando não só qualificar os trabalhadores para as empresas, mas também pensando que, profissionalizadas, as pessoas “podem se virar” em quaisquer circunstâncias ou locais, porque passam a ter capacidade de se sustentarem.

Um dos exemplos é a Casa da Costura, local onde a prefeitura capacita jovens, homens e mulheres, que querem aprender a costurar. “Essas pessoas terminam o curso com emprego garantido. Hoje temos mais de 200 empregos diretos e vamos para 400 brevemente”, informa o prefeito.

“A pessoa capacitada vai ter profissão para o resto da vida. Tendo profissão, seja cabelereiro, manicure ou costureira, onde ela estiver, vai ganhar o sustento, dignidade”, explica.

PREFEITO DIZ QUE IMPORTANTE É DEIXAR UM LEGADO

Vencido o desafio de 2021, o que esperar de 2022? Galo assegura que a população pode continuar esperando de sua gestão o mesmo ritmo acelerado em busca de avanços. “Sou um dos prefeitos mais bem votado do Brasil. Eu fiz 84% dos votos válidos do município. E entendo que o político tem que ser capaz de olhar para trás e ver o que proporcionou à população”, raciocina. “E a população pode esperar exatamente o que viu até agora, porque vamos continuar”, afirma.

Galo avalia que quando olha para trás, em sua gestão, vê todas as escolas reformas e ampliadas, como também a construção de novas Cmeis e a reforma e melhoria das existentes. “Eu olho e já não vejo mais crianças na fila de espera por uma vaga na creche”, diz.

Na educação, lembra que 90 professores foram contratados pelo município. “É a maior contratação da história de educação em nossa cidade”, dimensiona. E cita ainda a capacitação desses professores e o fato de a administração municipal ter concedido as remunerações da categoria, conforme a lei.

Para o prefeito, até no bem-estar ele tem legados para a população. “Hoje temos uma área de lazer linda e bem equipada para nossa população. É um cartão postal da cidade. Nosso lago municipal é um dos mais bonitos do estado”, orgulha-se, lembrando da festa de inauguração, para mais de 30 mil pessoas, com show de Luan Santana.

Para o interior do município, Galo lembra que foram construídas pontes de alvenaria, bem como realizada a pavimentação de 15 quilômetros de estrada municipal até o distrito, onde também funciona um posto de saúde.

Para a cidade, assegura, tem como meta chegar ao último dia de mandato com pavimentação asfáltica realizada em toda a cidade. “Quero deixar a cidade toda pavimentada. Falta pouco. É o maior programa de pavimentação que já existiu aqui”, completa.

“Tem a capela mortuária, o pátio de máquinas, diversas obras acontecendo e outras encaminhadas. Na semana passada estive com o governador, que nos liberou mais 7 milhões de reais para obras na cidade”, diz.

Uma de suas satisfações, avalia, é o centro que hoje atende 400 crianças e adolescentes, com 10 oficinas, como karaté, judô, teclado, violão e informática, entre outros. "As crianças são nosso futuro, nossos cidadãos de amanhã. Quero ajudar na formação deles, hoje. Continuo com esse programa e vamos ampliar isso. Quero chegar a 600 crianças", informa, anunciando que vai construir um anfiteatro e mais duas salas para o centro. E, novamente cita a importância da equipe, nesse caso, chefiada pela primeira-dama, Magda. "Minha esposa faz trabalho brilhante. Magda e equipe é quem faz o trabalho acontecer".