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RECURSOS

Prefeito Ditão discute investimentos para Jandaia do Sul durante agendas em Curitiba

Comitiva do município esteve na Casa Civil e Secretaria das Cidades

Escrito por Da Redação
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Prefeito Ditão discute investimentos para Jandaia do Sul durante agendas em Curitiba
Autor Prefeito Ditão Pupio e vice-prefeito Inei Heckert foram recebidos pelo secretário João Carlos Ortega - Foto: Divulgação

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, e o vice-prefeito Inei Heckert estiveram em Curitiba, nesta terça-feira (20), cumprindo agenda de compromissos junto ao Governo do Estado do Paraná. As visitas tiveram como objetivo acompanhar o andamento de projetos, discutir a liberação de recursos e buscar agilidade na execução de obras e investimentos destinados ao município neste final de mandato.

Durante a agenda na Casa Civil, os representantes de Jandaia do Sul se reuniram com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, e com o subchefe, Lúcio Tasso. Entre os principais assuntos discutidos estiveram a revitalização da Estação Ferroviária de Jandaia do Sul, a construção da nova Escola Municipal John Kennedy e a pavimentação das Vilas Rurais Paraíso e Vicente Pupio.

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Ainda em Curitiba, o prefeito Ditão e o vice Inei também estiveram na Secretaria de Estado das Cidades (SECID), onde se reuniram com o secretário Fernando Giacobo para tratar da liberação de recursos e do andamento de projetos que já estavam em tramitação junto ao Governo do Estado.

Segundo o prefeito Ditão Pupio, a administração municipal tem mantido contato constante com o Governo do Estado para acompanhar os projetos e garantir os encaminhamentos necessários.

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"Estamos trabalhando muito para que essas obras saiam do papel e se tornem realidade. São melhorias esperadas pela nossa população e que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, estamos sempre buscando recursos, cobrando agilidade e acompanhando cada etapa. Nosso compromisso é continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Jandaia do Sul", destacou o prefeito

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desenvolvimento municipal Governo do Estado do Paraná jandaia do sul João Carlos Ortega Prefeito Ditão Pupio projetos de infraestrutura recursos públicos Secid
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