Prefeito destaca fim do isolamento de Godoy Moreira em dias de chuva

O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira (PSD), considera as obras de readequação da rodovia PR-650, em execução pelo governo do Estado, uma das principais conquistas do município nesta gestão. Sempre que acontecem chuvas pesadas, a pista fica completamente inundada, impedindo o tráfego de veículos tanto de um lado como de outro, deixando os moradores completamente isolados de outras cidades. Segundo ele, trata-se de um problema bastante antigo, que agora começa a ser solucionado.

Esse é um dos assuntos destacados pelo prefeito Primis de Oliveira em entrevista exclusiva ao programa “De Olho na Cidade”. Toda semana, às quintas e sábados, o site traz uma entrevista especial com algum prefeito da região para falar das suas ações de governo já implementadas e das suas propostas para o futuro.

“O início das obras de readequação desta rodovia é a coisa mais importante que aconteceu em nosso município, pois toda vez que chove muito nós ficamos ilhados e sem ligação com outras cidades do Vale do Ivaí. Mas graças a Deus já foram feitos quatro trechos de restauração desta via e mais outros quatro foram iniciados e estão em execução”, informa. “A credito que nesse ano esse problema estará totalmente resolvido e não mais iremos ficar ilhados”, assinala Primis de Oliveira. “Foram mais de 20 anos sofrendo com essa situação. Foi uma grande conquista a realização dessa obra”, lembra o prefeito, manifestando seu agradecimento ao governador Ratinho Junior (PSD), ao secretário estadual Sandro Alex, da Infraestrutura e Logística, e aos deputados estaduais Artagão Junior (PSD) e Alexandre Cury (PSD), que intermediaram o projeto junto ao governo do Estado.

Além da readequação da rodovia PR-650, o prefeito Primis de Oliveira informa que a administração municipal planeja asfaltar todas as ruas da cidade que ainda não têm esse benefício, contando com a atenção especial do governador Ratinho Junior que, conforme assinala, é um grande parceiro do município. “Vamos fazer asfalto em todos os cantos da cidade, vamos transformar Godoy Moreira num grande canteiro de obras novamente”, assegura o prefeito, garantindo que é um prefeito sonhador e que estará sempre na luta em defesa dos interesses de Godoy Moreira.

“Já fui vereador por três vezes, estou no meu terceiro mandato de prefeito e fui secretário por três anos, por isso o povo já me conhece e sabe que eu faço”, comenta Primis, informando que os deputados estaduais têm até medo quando ele chega a Curitiba para pedir investimentos em Godoy Moreira, porque sabem que ele pede, insiste e nunca desiste de nada até ser atendido.

Município dispõe de R$ 9,5 milhões para investimentos em várias áreas

O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, observa que desde início de 2021, quando assumiu o comando do município, teve uma dificuldade muito grande para prevenir a população e conter o avanço da pandemia da Covid-19. Isso porque teve de direcionar as atenções de saúde na prevenção e controle da epidemia.

Apesar disso, o prefeito acredita que 2021 foi um bom ano para Godoy Moreira, porque o Município conseguiu apoios governamentais para impedir avanço da doença e hoje dispõe de R$ 9,5 milhões em caixa para investimentos em diversas áreas.

Entre as propostas para este ano nessa área, o prefeito destaca o funcionamento efetivo de dois barracões industriais, com projetos diferentes. e incentivo ao primeiro emprego com a parceria do Senai.

“A população de Godoy Moreira pode esperar muito trabalho e dedicação, pois elaboramos um plano de governo muito bem feito, baseado na necessidade da população. Como eu disse na minha campanha, eu só aceito ser prefeito se for para trabalhar, caso contrário não aceitaria me candidatar de novo. Eu sou político para realizar o anseio da população, para melhorar a qualidade de vida, mudar a cidade, fazer o melhor para a população”, afirma, citando outras metas para 2022 como investimentos na geração de emprego e renda, na educação e na saúde. Assista a entrevista

