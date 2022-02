Prefeito de Novo Itacolomi entrega material escolar

Da Redação

A Prefeitura de Novo Itacolomi realizou na manhã desta segunda-feira (14) a entrega dos kits de material didático aos alunos da rede municipal. O ano letivo foi iniciado no último dia 7 para os 270 alunos do ensino infantil e fundamental do município.

Os kits de materiais envolvem um investimento de R$ 140 mil. Cada kit é composto por caderno de caligrafia; caderno de Inglês; 4 livros de literatura; diário e livro de educação financeira.

A entrega foi realizada pelo prefeito Moacir Andreolla, juntamente com a secretária de Educação, Edimária Nabarrete Franco, além da diretora escolar Eliana Franco e da diretora do CMEI, Marlene Silva. As turmas receberam módulos para cada bimestre de acordo com a faixa etária.

Além dos alunos, cada Professor também recebeu um kit de material de trabalho. “Nós estamos investindo muito na educação, esse é um compromisso que assumimos, eu o Wilson e os vereadores, e esse material é de qualidade, semelhante aos que são entregues nas escolas particulares, de modo que vão fazer a diferença na vida de nossas crianças”, afirmou o prefeito Moacir Andreolla.