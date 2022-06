Prefeito de Mauá da Serra entrega ônibus para a 3ª idade

Da Redação

O prefeito de Mauá da Serra, Hermes Whicthoff, entregou as chaves do ônibus de viagens para o grupo de idosos coordenado pela secretaria municipal de assistência social, chamado Vida Nova.

De acordo com o prefeito, ônibus vai proporcionar aos idosos mais conforto nas viagens religiosas, conhecer outras cidades, bailes e outras atividades com o grupo da terceira idade.

O ônibus é seminovo e veio da secretaria municipal de saúde, que recebeu 3 novos ônibus zero quilômetro nos últimos dois anos. Após a entrega, o grupo da terceira idade foi agraciado com um baile gaúcho com a banda Os Tropeiros do Sul, além de um delicioso jantar típico.

