Prefeito de Maringá visita municípios do Vale do Ivaí

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PSD), esteve visitando municípios do Vale do Ivaí na quarta-feira (9). Ele esteve em São Pedro do Ivaí e Ivaiporã, onde se reuniu com prefeitos e demais lideranças políticas de ambas as cidades. Segundo ele, o objetivo dessas visitas é promover a integração de Maringá com cidades da região e trocar experiências.

continua após publicidade

Em São Pedro do Ivaí, Maia foi recebido no gabinete da prefeita Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil). Na oportunidade, eles conversaram sobre os projetos desenvolvidos nas duas cidades. A prefeita falou também dos desafios diários e da importância da representatividade feminina na política.

“Recebemos pela primeira vez o prefeito de Maringá, que veio para uma troca de experiências e projetos. Agradeço a visita e o presente recebido”, disse a prefeita.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: MT responde pedido de Beto Preto para melhorias na BR-369

Na oportunidade, o prefeito de Maringá entregou um brasão do município para Maria Regina. “Esse brasão é uma lembrança que deixo aos prefeitos, autoridades que visito. São Pedro do Ivaí é um município próximo de Maringá e é sempre bom essa troca de experiências”, disse Ulisses Maia.

Em Ivaiporã, Ulisses Maia foi recebido pelo prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) e equipe, além de outras lideranças políticas locais. Na conversa, Maia elogiou o projeto Tarifa Zero, que garante transporte público gratuito para a população.

continua após publicidade

O secretário de Assuntos Metropolitanos de Maringá, Fausto Herradon, ressaltou a importância da integração entre as cidades.

“Através da secretaria estamos ampliando as relações com os municípios, não só na região de Maringá, mas também expandimos para o Vale do Ivaí, com os municípios vizinhos que têm muita ligação com Maringá, como São Pedro do Ivaí e Ivaiporã”, detalha Fausto.

Siga o TNOnline no Google News