Prefeito de Marilândia do Sul trabalha para superar seu 1º mandato

Aquiles concedeu uma entrevista ao TnOnline

O Site TNOnline/Tribuna do Norte está iniciando um programa de entrevistas com prefeitos da região denominado “De Olho na Cidade”. O objetivo é dar oportunidade para que eles façam uma avaliação de mandato e uma explanação de suas propostas de trabalho.

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho (PSD), é o primeiro entrevistado. Em segundo mandato, Takeda diz que, com a confiança e apoio da população, tem conseguido realizar um trabalho histórico em Marilândia do Sul em diferentes setores.

“O primeiro ano de um prefeito é bastante complicado e agora neste segundo mandato estamos dando continuidade aos projetos. Esse segundo mandato também é um desafio e temos uma meta: superar até mesmo nosso primeiro mandato”, comenta.

Segundo Takeda, o município vem investindo em diversos setores. “Estamos executando neste momento R$ 15 milhões em obras em todos os cantos da cidade. Uma administração tem que ser completa com todos os serviços e é isso que temos feito. A nossa cidade se encontra contemplada em todas as áreas com vários projetos com tudo em dia, além de uma finança saudável”, acrescenta.

Sobre as prioridades para o município, ele diz que tudo é prioridade. Porém, a cidade deve focar em várias ações, principalmente em saúde, agricultura e segurança. “Obviamente somos um município agrícola e temos que dar apoio aos nossos agricultores. O Vale do Ivaí já tem um potencial enorme como um todo e tem um potencial agrícola muito grande e forte”, diz.

REVISÃO DO SUS

Neste início de ano, Takeda foi reeleito presidente do Consórcio Paraná Saúde, que agrega 398 municípios, para mais dois anos de mandato. O consórcio atua principalmente na compra conjunta de medicamentos, visando baratear custos para as prefeituras.

Questionado sobre a revisão da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), cobrada novamente pelo deputado federal Beto Preto (PSD), Takeda diz que a exigência é mais do que necessária. “Isso é muito importante. É preciso entender também que a saúde é dividida em três partes: Município, Estado e Governo Federal. Cada um tem sua obrigação sobre os municípios. No entanto, estamos sobrecarregados. Não tem uma cidade que invista menos de 20% do orçamento em saúde pública. Marilândia, por exemplo, investe 25%”, explica.

“Estamos há décadas sem reajustes. Já passou da hora do governo federal rever a saúde, que só não está na UTI porque as cidades e os prefeitos estão arcando com boa parte dos custos nos municípios. Pedimos socorro para o atual presidente, para que ele reveja essa situação antes que se torne caótica”, acrescenta.

Esperança é que o presidente Lula ajuste as finanças

O prefeito de Marilândia do Sul também falou sobre o que espera do governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Eu espero que o governo atual ajuste as finanças, não faça gastos excessivos e que ganhe a confiança do mercado nacional e internacional para que os empresários possam investir e propagar o País”, finaliza Aquiles Takeda Filho.

Na eleição de 2020, Aquiles Takeda Foi reeleito prefeito do município com 3.183 votos, ou seja, 56,55% dos votos válidos. Ele derrotou o ex-prefeito Pedro Sergio Mileski (PV), que ficou em segundo lugar com 2.074 votos (36,84%). Em terceiro ficou Joeli Gomes Damasco (DC), com 195 votos (3,46%); em quarto José Pires Batista (Republicanos), com 134 votos (2,38); e em quinto Odair José Moraes Santos (Cidadania), que somou apenas 43 votos (0,76%).

Assista à entrevista na íntegra:

