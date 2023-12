Prefeito de Marilândia do Sul, esposa e os dois filhos sofrem acidente

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, sua esposa, Daiane Delamico Takeda, e os dois filhos do casal sofreram um acidente na tarde desta segunda-feira (25) na BR-376, entre Marilândia do Sul e o Distrito de São José. A caminhonete em que estavam capotou na pista. No momento do acidente chovia bastante.

Segundo as primeiras informações, a ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Quando a equipe chegou, encontrou o prefeito já recebendo atendimento de uma equipe de saúde do município de Marilândia do Sul.

Os socorristas relataram que o prefeito já estava fora da caminhonete com os filhos em um barranco próximo à pista. O prefeito sofreu algumas escoriações e as crianças estavam bastante assustadas. A ambulância avançada do Samu também foi chamada.

A esposa Daiane ainda estava dentro do veículo e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para retirá-la. Ela estava consciente, mas reclamava de dores na bacia e no abdômen. As vítimas foram encaminhadas conscientes para o Hospital da Providência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi para o local e ficou encarregada de repassar mais detalhes sobre o acidente.

