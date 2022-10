Prefeito de Lunardelli já assinou 18 ordens de serviço em 2022; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, desde o início de janeiro assinou 18 ordens de serviço no município. Os investimentos a maioria com recursos próprio atendem novas obras em todos os segmentos. Somente na semana passada Reinaldo Grola ao lado do engenheiro civil da Prefeitura, Luiz Felipe Amstalden, assinou três novas ordens de serviços.

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, desde o início de janeiro assinou 18 ordens de serviço no município. Os investimentos a maioria com recursos próprio atendem novas obras em todos os segmentos.

continua após publicidade .

Somente na semana passada Reinaldo Grola ao lado do engenheiro civil da Prefeitura, Luiz Felipe Amstalden, assinou três novas ordens de serviços.

Os recursos dessas novas obras são na ordem de R$ 670 mil e serão investidos para o recape asfáltico da Rua Bahia, ligando a capela mortuária ao cemitério de Lunardelli, um trecho da rua Ceará próximo à Capela Mortuária e ainda recape da Rua Guanabara, em frente ao barracão da Prefeitura.

continua após publicidade .

Também para a construção de uma nova ponte na estrada para a localidade de Água Boa. A outra ordem de serviço é referente a construção do alambrado no campo de futebol suíço na Vila Rural.

Segundo o prefeito Reinaldo Grola, planejamento e gestão eficiente garantiram o início de obras importantes para o município nesses 10 meses do ano.

“Temos ainda a previsão de mais algumas obras até o final do ano que estão em fase de licitação. É algo histórico para o município deLunardelli, porque nunca havia acontecido isso. Demonstra a boa situação econômica da Prefeitura, o compromisso com o dinheiro público e que Lunardelli está no caminho certo”.

continua após publicidade .

Ele também ressaltou o apoio do Governo Estadual e Federal, da Câmara de Vereadores e do quadro de servidores. “Tudo isso ajuda o desenvolvimento do nosso município”, completou o prefeito. Assista:

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, desde o início de janeiro assinou 18 ordens de serviço no município. Os investimentos a maioria com recursos próprio atendem novas obras em todos os segmentos. Somente na semana passada Reinaldo Grola ao lado do engenheiro civil da Prefeitura, Luiz Felipe Amstalden, assinou três novas ordens de serviços. - Vídeo por: tnonline









Siga o TNOnline no Google News