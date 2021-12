Prefeito de Lunardelli entrega 28 casas populares; assista

Da Redação

O prefeito Reinaldo Grola entregou nesta terça-feira (21) as chaves de 28 novas moradias a famílias de Lunardelli. O Residencial Morada dos Sonhos recebeu R$ 2,1 milhões de investimento do Governo do Estado por meio do programa Nossa Gente Paraná.

Segundo o prefeito Grola as novas casas foram entregues de forma gratuita. Elas fazem parte de um trabalho integrado entre a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). A prefeitura disponibilizou o terreno, e custeou a implantação das galerias pluviais e iluminação pública.

“Um presente de Natal, uma data marcante nas vidas dessas famílias. Hoje eles receberam as chaves das residências e a partir de amanhã (quarta-feira), estão liberados para fazer as mudanças, a ligação de água e da energia elétrica. Esse momento tão esperado chegou”, disse Grola.

O prefeito Grola lembrou ainda que o novo conjunto habitacional tem toda a infraestrutura. “Aqui nós temos asfalto, meio-fio, iluminação pública, galerias pluviais. Temos inclusive um parquinho infantil e uma academia da terceira idade já instalados, e também a rede de esgoto interligada em todas as unidades”, destacou o prefeito, que também agradeceu o governador Ratinho Junior e o deputado estadual Alexandre Curi na consolidação deste projeto.

O coordenador do Escritório Regional da Cohapar em Apucarana, Mauricio Bueno de Camargo, que na oportunidade representava o Governo do Estado relatou que nesta semana que antecede o Natal, o governador Ratinho Junior está entregando 226 moradias. “Quero dizer a você prefeito parabéns pela sua administração, pelo seu trabalho, pela sua equipe. Eu já fui prefeito de Cruzmaltina, e sei o quanto que é satisfatório poder entregar uma casa própria para uma família”.

O evento contou com a presença dos vereadores; da chefe do escritório regional da Cohapar de Apucarana de Elizangela Costa Araújo; de Michelle Reis do escritório regional do Sejuf em Ivaiporã, técnica responsável pelo programa Nossa Gente Paraná; Cezar Ribas assessor do deputado estadual Alexandre Curi e Valdinei Franciscon assessor do deputado federal Sergio Souza

ASSISTA:

Prefeito de Lunardelli entrega 28 casas populares; assista - Vídeo por: Reprodução