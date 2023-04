Prefeito de Lunardelli assina ordem de serviço do novo parque urbano

Da Redação

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, assinou na segunda-feira (24), a ordem de serviço para a construção do novo parque urbano do município, localizado no Conjunto Habitacional Odilon Carvalho.

Segundo o prefeito, a área vai contar com pórtico e esculturas, entre outros, tem como objetivo oferecer um espaço de lazer para a população local, além de servir de atrativo para moradores de cidades vizinhas e romeiros que constantemente visitam Lunardelli, a Capital da Fé.

“Fico feliz em poder atender uma antiga reivindicação dos moradores desta comunidade, em especial das crianças. Vai ser uma área de lazer e voltada também para o descanso. Será um marco para a cidade esse novo parque urbano”, comemorou Grola.

No ato de assinatura, marcaram presença o secretário de Turismo Francisco Izidoro, Luiz Felipe Amatalden secretário de Obras e Antônio, representante da empresa Pietá.













