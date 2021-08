Da Redação

Prefeito de Kaloré se encontra com secretário Beto Preto

O prefeito de Kaloré, Edmilson Luis Stencel (PL), foi recebido nesta segunda-feira pelo secretário de Estado da Saúde, médico apucaranense Beto Preto.

A agenda, cumprida na sede da secretaria, foi discutir demandas do município e reforços área de atenção básica. Segundo o secretário, a Sesa está encaminhando os automóveis que vão reforçar a frota da saúde da família, além de tratar de obras já discutidas com o município. “Também tratamos de um compromisso que temos com Kaloré, mais precisamente no distrito de Jussiara, em relação a UBS da família rural”, comentou o secretário.

Beto Preto destaca que a Secretaria de Saúde está sempre de portas abertas para os municípios. “Temos que reforçar aqui nosso apreço ao prefeito Edmilson e ao município de Kaloré”, destaca.

O prefeito Edmilson Stencel (PL) destacou que a nova UBS é fundamental para o município. “Essa é uma UBS que vai attender principalmente a população mais carente do município e fica o nosso agradecimento ao secretário por tratar desta demanda”, comenta.