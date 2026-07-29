Prefeito de Kaloré detalha atrações dos 65 anos do município







O município de Kaloré se prepara para celebrar seus 65 anos de emancipação política entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026. A festividade, que será realizada no centro da cidade, contará com uma programação variada de shows nacionais, apresentações culturais locais, eventos esportivos e gastronomia típica. Organizada pela Prefeitura em parceria com a Câmara Municipal e com o apoio de entidades locais, a celebração projeta receber mais de 9 mil visitantes ao longo do fim de semana — mais que o dobro da população municipal.

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A abertura dos shows principais ocorrerá na sexta-feira (31/07) com a dupla sertaneja Wilson & Soraia. No sábado (01/08), a atração nacional ficará por conta de Antony & Gabriel, enquanto o encerramento no domingo (02/08) trará o ritmo do samba e do pagode com o grupo As Cores do Samba. Além do palco principal, a estrutura incluirá praça de alimentação, brinquedos infláveis para o público infantil e apresentações diárias de artistas regionais.

O prefeito de Kaloré, Washington Luiz da Silva (PSD), ressalta o caráter beneficente mantido pela administração no evento municipal. "A nossa festa é beneficente, está bem? A Prefeitura coloca a estrutura e toda a arrecadação, todo o retorno, o lucro, vão para a Apae e para o Lar Apóstolo, que é o asilo dos nossos idosos", afirmou o gestor em entrevista à imprensa local. Este ano, a estrutura também contará com um ponto de coleta para doações de alimentos e leite em prol do Hospital do Câncer.

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Foto: Adriany Freitas Foto: Adriany Freitas

Entre as atrações esportivas e gastronômicas mais aguardadas do domingo (02/08), está a 17ª edição do Trilhão de Kaloré. O evento de motocross deve reunir cerca de 500 praticantes em um percurso de 42 quilômetros pela área rural do município, culminando no tradicional almoço de encerramento, que servirá mais de 2.000 kg de costela assada.

Paralelamente ao calendário festivo, a gestão municipal aponta um ciclo de investimentos públicos no valor de R$ 70 milhões em obras de infraestrutura, saúde, estradas rurais e educação — incluindo a recente entrega de uma creche com capacidade para 200 crianças. Segundo o prefeito, o bom momento administrativo é fruto da gestão rigorosa dos orçamentos locais e da liderança na captação de recursos regionais.