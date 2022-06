Prefeito de Jardim Alegre fala sobre missão técnica na Suíça; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeito de Jardim Alegre José Roberto Furlan (Cidadania)

O prefeito de Jardim Alegre José Roberto Furlan (Cidadania) recebeu no seu gabinete a reportagem do TNOnline, nesta quinta-feira (23). Na oportunidade ele falou sobre o projeto de lei aprovado pelos vereadores sobre as férias do prefeito. Com a aprovação, a partir de agora o atual e futuros chefes do executivo passarão a receber o benefício. Ele também falou sobre a missão técnica na Suíça que estará presente no final deste mês.

continua após publicidade .

Com relação ao projeto de lei do executivo que foi aprovado, Furlan lembra que todo o servidor tem direito a férias. “O legislativo, o judiciário todos tem férias. Eles têm um período de descanso, o vereador tem em média 75 dias de recesso. Eu vejo, que é bom o prefeito ter também esse benefício, dá oportunidade para o vice assumir, como em outras cidade vizinhas. O prefeito não tem 13º, não tem FGTS, tudo que ele precisa é de um descanso”, disse Furlan que está há seis anos à frente da prefeitura e ainda não tirou nenhuma férias.

O prefeito também falou sobre a missão técnica que vai acontecer no final deste mês em Genebra, na Suíça, onde, ele e três prefeitos do Vale do Ivaí e 12 de outras cidades do estado estarão representando o Paraná. Segundo o prefeito, algumas pessoas de má fé estão utilizando essa viagem para espalhar inverdades.

continua após publicidade .

“Primeira coisa que falaram é que a viagem custaria R$ 100 mil, o que não é. Com passagem aérea e hospedagem são R$ 17 mil, está no portal da transparência. E eu vou a trabalho, vou buscar conhecimento para o nosso povo e representatividade não só para Jardim Alegre, mas para o Paraná. Nós vamos a trabalho e em busca de melhorias, se fosse a passeio, eu iria com meu dinheiro, e ninguém vai levar caravana como estão comentando”.

-LEIA MAIS: Prefeitos do Vale do Ivaí vão representar o PR em missão na ONU

Nas redes sociais, também houve comentários que o prefeito estaria levando a esposa na viagem, e que seria paga pela Prefeitura. “Maldade pura, minha esposa vai continuar trabalhando na sua loja, e se ela fosse iria com dinheiro próprio dela. Eu não preciso disso, minha esposa não precisa disso, não vamos manchar nossa imagem. Todos que me conhecem sabem da minha transparência, da minha honestidade e da sinceridade. Tem que pensar grande, antes de falarem que pois na rede social, nos procure. Se não quiser perguntar diretamente, venha na Prefeitura se informem, têm o secretário administrativo. Tem muita gente que vai ter que responder na Justiça por alguns comentários que fizeram, hoje já estamos levantando todos esses comentários. Estou tranquilo e respeito a opinião de cada um, mas quem fala o que quer um dia pode responder por aquilo que não quer”, completou Furlan.

continua após publicidade .

A missão técnica de cinco dias, é mais uma ação do processo de aceleração de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nos 399 municípios do Estado.

A ação é resultado do convênio, firmado recentemente em Dubai, nos Emirados Árabes, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e pela superintendente-geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, Keli Guimarães e pelo diretor-executivo da Unitar (entidade que integra o sistema da ONU), Nikhil Seth.

Do Vale do Ivaí, estarão na comitiva além de Furlan os prefeitos de Jandaia do Sul, Lauro de Souza Silva Junior; de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo e de Cambira, Emerson Toledo Pires representando todos os prefeitos da Amuvi. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .









continua após publicidade .

continua após publicidade .